Ученые: Здоровье человечества связано с зависимостью от нефти и газа

Нефть. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые предупреждают, что здоровье человечества во многом связано с зависимостью от ископаемого топлива. Нефть и газ усугубляют негативное воздействие, которое люди оказывают на окружающую среду. Кроме того, использование ископаемого топлива лежит в основе кризиса продовольствия и стоимости жизни, передает The Guardian.

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Отчет, подготовленный сотней ученых из 51 научной организации в преддверии климатического саммита Cop27 ООН в Египте и опубликованный в журнале Lancet, проливает свет на зависимость здоровья человека от климатических условий и использования ископаемого топлива.

Анализ сообщает об увеличении числа смертей от жары, голода и инфекционных заболеваний. При этом правительства продолжают выделять субсидии на использование ископаемого топлива. В докладе говорится, что чрезвычайная климатическая ситуация усугубляет продовольственный и энергетический кризис, а также кризис стоимости жизни.

Например, в 2021 году из-за сильной жары люди потеряли почти полтриллиона рабочих часов. В основном это затронуло сельскохозяйственных рабочих в бедных странах, что привело к сокращению запасов продовольствия и доходов.

"Климатический кризис убивает нас. Он подрывает не только состояние нашей планеты, но и здоровье людей во всем мире. Его последствиями являются токсичные загрязнения воздуха, снижение продовольственной безопасности, повышение риска вспышек инфекционных заболеваний, рекордная экстремальная жара, засуха, наводнения и многое другое", — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя это исследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1994340-uchenye-zdorove-chelovechestva-svyazano-s-zavisimostyu-ot-nefti-i-gaza/