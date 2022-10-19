Продолжительность жизни сократилась во всем мире из-за пандемии

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пандемия COVID-19 вызвала самое большое глобальное сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета и Института демографических исследований Макса Планка, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи собрали данные о зарегистрированных смертях из 31 страны мира. Они обнаружили, что только в четырех странах (Бельгия, Франция, Швеция и Швейцария) ожидаемая продолжительность жизни вернулась к уровню 2019 года. В США, а также в Восточной и Центральной Европе в 2021 году наблюдалось снижение продолжительности жизни.

"Масштабы увеличивающихся потерь, особенно в Восточной Европе, действительно весьма печальны", — говорит Ридхи Кашьяп, профессор демографии Центра демографических наук Леверхалма Оксфордского университета.

До пандемии ожидаемая продолжительность жизни практически везде стабильно увеличивалась. Жизнь становилась длиннее, в среднем, из года в год. Но все резко изменилось в 2020 году. В Англии и Уэльсе ожидаемая продолжительность жизни снизилась с 81,7 года в 2019 году до 80,7 в 2020 году. Год спустя она лишь немного выросла — до 80,9.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1993198-prodolzhitelnost-zhizni-silno-sokratilas-vo-vsem-mire-iz-za-pandemii/