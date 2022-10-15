Могут ли роботы создавать настоящее искусство, обсудили в Британии

Робот Ai-Da. Фото: Tom Leese/PA Images via Getty Images

Поворотный момент в истории развития искусственного интеллекта произошел на этой неделе, когда робот-гуманоид Ai-Da обратился к представителям Палаты лордов Великобритании для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с искусством, созданным ИИ, передает Quartz.

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Человекоподобный робот с искусственным интеллектом Ai-Da был придуман арт-дилером Эйданом Меллером и исследователем Люси Сил. Программные алгоритмы, управляющие Ai-Da, были разработаны исследователями из Оксфордского университета, а аппаратные компоненты были произведены студентами Engineered Arts и инженерами Салахом Аль Абдом и Зиадом Абассом.

Появление Ai-Da спровоцировало обсуждение серьезного вопроса: как искусство, созданное искусственным интеллектом, может повлиять на людей в будущем? Эйдан Меллер, один из создателей Ai-Da, во время слушаний в Парламенте отметил, что творчество не должно ограничиваться субъективными сознательными мозговыми процессами. По его мнению, искусственный интеллект может очень хорошо реализовать творчество множеством способов. Его можно изучать, воспроизводить, а с его помощью полностью изменить подход к искусству.

Ai-Da способна создавать картины, наблюдая за окружающим миром. Камеры в глазах робота фиксируют изображение, затем обрабатывают его с помощью алгоритма и могут создать картину, которую можно вывести на холст. Член Палаты лордов Линн Фезерстоун отметила, что такое сильное влияние ИИ на жизнь людей, несомненно, впечатляет, но также немного пугает, поскольку заставляет вспомнить все известные сюжеты о том, как роботы захватывают мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992728-mogut-li-roboty-sozdavat-nastoyaschee-iskusstvo-obsudili-v-britanii/