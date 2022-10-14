Австралийские ученые заявили, что выращенный ими мини-мозг способен играть в видеоигру

Ученый. Иллюстративное фото: pexels.com

Австралийские исследователи вырастили в лаборатории клетки мозга, которые "научились" играть в видеоигру 1970-х годов Pong. Ученые заявили, что мини-мозг может воспринимать окружающую среду и реагировать на нее, передает BBC.

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В статье для журнала Neuron доктор Бретт Каган из австралийской компании Cortical Labs утверждает, что создал первый "разумный", выращенный в лаборатории, мозг в чашке. Другие эксперты описывают работу как "захватывающую", однако считают, что называть клетки искусственного мозга разумными пока слишком рано.

"Мы не смогли подобрать лучшего термина для описания нашего объекта исследования. Он способен получать информацию из внешнего источника, обрабатывать ее и реагировать на нее в режиме реального времени", — говорит доктор Каган.

Мини-мозг был создан в 2013 году для изучения микроцефалии, генетического заболевания, при котором мозг слишком мал.

Исследователи вырастили мозг из стволовых клеток человеческого мозга, а также клеток эмбрионов мышей. Мини-мозг подключили к видеоигре с помощью электродов, показывающих, с какой стороны находится мяч. По словам исследователей, мини-мозг "научился" играть в Pong за пять минут.

Доктор Каган надеется, что эта технология в конечном итоге может быть использована для тестирования методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992519-avstraliyskie-uchenye-zayavili-chto-vyraschennyy-imi-mini-mozg-sposoben-igrat-v-videoigru/