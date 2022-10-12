Число подписчиков в Facebook резко упало у Цукерберга, Зеленского и казахстанских блогеров

Логотип Facebook. Иллюстративное фото: Chesnot/Getty Images

Сегодня у ряда аккаунтов в Facebook резко сократилось число подписчиков. У многих казахстанских и зарубежных знаменитостей число фолловеров не превышало 10 тысяч пользователей.

В Facebook сегодня наблюдалось резкое снижение подписчиков у многих аккаунтов знаменитых людей. Так, проблема затронула страницы Бейбита Алибекова, Михаила Козачкова и других казахстанских публичных персон.

Российская журналист и продюсер Анна Наринская сообщила об этом в отдельном посте.

"Час назад у меня было 26 тыс. фолловеров, а сейчас 9 тыс. Что это значит?" – написала она на своей странице.

Подписчики сократились и у зарубежных знаменитостей. Гораздо меньше фолловеров, чем было раньше, в какой-то момент стало у политолога Екатерины Шульман, писателя Бориса Акунина, президента Украины Владимира Зеленского и даже у основателя самого Facebook Марка Цукерберга.

Скриншот страницы Марка Цукерберга в Facebook: NUR.KZ

Скриншот страницы Владимира Зеленского в Facebook: NUR.KZ

Скриншот страницы Екатерины Шульман в Facebook: NUR.KZ

Скриншот страницы Михаила Козачкова в Facebook: NUR.KZ

У всех аккаунтов число подписчиков находилось в районе 9 тыс. человек. Тем не менее через какое-то время разработчики исправили ошибку и количество фолловеров вернулось к прежним значениям.

На данный момент представители компании Meta не прокомментировали происходящее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992336-chislo-podpischikov-v-facebook-rezko-upalo-u-tsukerberga-zelenskogo-i-kazahstanskih-blogerov/