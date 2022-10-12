Как эмоциональный интеллект может помочь добиться успеха, рассказали эксперты

Офисный работник. Иллюстративное фото: Pexels

Все чаще работодатели объявляют о том, что ищут не просто людей, которые способны качественно выполнять свою работу, но и таких специалистов, которые могут грамотно строить коммуникацию на рабочем месте. Эмоциональный интеллект в последние годы является одним из самых важных навыков при приеме на работу, передает BBC.

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Соискателей долгие годы учили отражать в резюме, прежде всего, свои прикладные навыки и делать упор именно на них. Однако зачастую для достижения успеха необходимы немного другие вещи. Среди требований к соискателям все чаще звучит наличие развитого эмоционального интеллекта (EI). Этот диапазон компетенций включает в себя способность управлять своими чувствами и понимать чувства других людей, а также использовать эти знания для создания позитивных и продуктивных связей.

"Работа — это место, где мы постоянно коммуницируем с другими людьми. Все задачи выполняют реальные люди. И если вы не можете осознавать свои эмоции и принимать эмоции другого человека, то вряд ли вы сможете добиться устойчивого результата на рабочем месте", — говорит Эми Брэдли, адъюнкт-профессор менеджмента и лидерства в Международной бизнес-школе Халта.

Специалисты говорят, что использовать эмоциональный интеллект — это значит ставить на первое место человеческие отношения, а также свои чувства и чувства других людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992085-kak-emotsionalnyy-intellekt-mozhet-pomoch-dobitsya-uspeha-rasskazali-eksperty/