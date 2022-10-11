Вокруг самого высокого здания в мире хотят построить парящий небоскреб

Проект. Фото: instagram.com/dubaiteller

Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, расположенное в Дубае, планируется буквально окружить гигантским небоскребом в виде кольца на "ножках". Проект получил название Downtown Circle, передает Tour2Go.

Авторы грандиозного проекта в Дубае назвали это "непрерывным мегаполисом". Downtown Circle планируется сделать в виде замкнутого кольца, находящегося на высоте в 550 метров. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Длина окружности в случае, если идею архитектурной студии ZN Era решат воплотить, составит целых 3 километра.

Небоскреб подразумевает строительство двух соединенных между собой основных колец, в которых разместятся помещения - от жилых и офисных до разного рода развлекательных пространств.

Также рассчитывается создать полноценную транспортную систему внутри, которая должна проходить вдоль нижнего кольца.

Кроме того, авторы хотят устроить в парящем небоскребе настоящий парк. Это будет специальный "зеленый слой", как бы зажатый между двумя кольцами Downtown Circle. Он станет "легкими здания". Заодно там будут собирать дождевую воду и поставят солнечные батареи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991987-vokrug-samogo-vysokogo-zdaniya-v-mire-hotyat-postroit-paryaschiy-neboskreb/