Профессия бортпроводника стала популярной в США в 2022 году

Бортпроводник. Иллюстративное фото: pexels.com

Интерес к профессии бортпроводника резко вырос в США во время пандемии. И это, несмотря на сложности, с которыми столкнулась авиасфера в этом году. Однако эксперты говорят, что энтузиасты часто недооценивают сложность профессии и считают ее более "гламурной", чем она является на самом деле, передает The Washington Post.

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Одна из любимых поговорок людей, которые хотят попасть в индустрию, звучит так: устроиться бортпроводником в Delta труднее, чем поступить в Гарвард. В этом году процент приема соискателей в компанию составил 3,2%. У компании есть собственная уникальная программа обучения бортпроводников, к которой допускаются только люди, прошедшие жесткий отбор.

В этом году Delta планирует выпустить 4300 подготовленных бортпроводников, что, по словам представителей компании, является историческим показателем. В следующем году, по данным прогнозов компании, эта цифра достигнет шести тысяч, а число претендентов на обучение будет исчисляться десятками тысяч.

При этом эксперты говорят, что новички часто недооценивают сложность этой деятельности. Они романтизируют работу бортпроводника и видят только преимущества. Например, возможность путешествовать по разным странам. Нэс Льюис, девять лет проработавший бортпроводником, основал службу психологической поддержки для работников экипажа самолета.

"Новички приходят и думают, что их ждет нечто потрясающее. Но потом они все испытывают шок. Никакой личной жизни и свободного времени. А для того, чтобы достичь повышения по службе, нужно потратить годы", — говорит Нэс Льюис.

В 2019 году Нэс Льюис создал группу в Facebook, в которой бортпроводники могли делиться друг с другом своими эмоциями. Со временем эта группа переросла в полноценную Службу психологической помощи. Эксперты говорят, что работа бортпроводника подходит тем, кто очень любит людей и готов помогать. Однако все должны быть готовы к трудностям и лучше отказаться от романтизации профессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991389-professiya-bortprovodnika-stala-populyarnoy-v-ssha-v-2022-godu/