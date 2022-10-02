Фотограф собрал самый детальный снимок Юпитера

Юпитер. Фото: instagram.com/cosmic_background

600 тыс. фотографий понадобилось фотографу Эндрю Маккарти, чтобы собрать самый детальный снимок Юпитера. Автор поделился результатами своей кропотливой работы.

В своем Instagram-аккаунте фотограф опубликовал процесс работы над проектом. Эндрю, как пишет Space.com, использовал 11-дюймовый телескоп и фотокамеру, делая около 80 снимков в секунду, чтобы объединить их вместе и составить детальный снимок газового гиганта.

"Это великолепная планета. И хотя количество фотографий кажется большим, я делал их со скоростью около 80 в секунду, так что это происходило относительно быстро. На их объединение ушло два часа", - заявил фотограф.

Всего Эндрю сделал 600 тыс. снимков Юпитера.

Стоит отметить, что в своем Instagram-аккаунет автор показывает снимки и других космических тел - планет и спутников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990661-fotograf-sobral-samyy-detalnyy-snimok-yupitera/