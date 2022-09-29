Ученые: Каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения

Птица. Иллюстративное фото: pixnio.com

Отчет о состоянии птичьего мира показал, что 49% видов птиц во всем мире ежегодно сокращают популяцию. При этом каждый восьмой вид птиц находится под угрозой полного исчезновения, передает The Guardian.

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Отчет о состоянии птиц в мире, который публикуется каждые четыре года BirdLife International, показывает, что развитие сельского хозяйства ставит под угрозу существование 73% видов птиц. Другими основными угрозами являются лесозаготовки, эксплуатация природных ресурсов и изменения климата.

Каждому восьмому виду птиц угрожает исчезновение. По крайней мере, 187 видов вымерли с 1500 года по сегодняшний день. В Эфиопии, например, преобразование пастбищ в сельскохозяйственные угодья привело к сокращению численности либенских жаворонков на 80% с 2007 года.

Доктор Стюарт Бутчарт, главный научный сотрудник BirdLife International, отметил, что человечество должно взять курс на восстановление популяции птиц. Птицы являются важной частью здоровой экосистемы мира, поэтому их исчезновение может повлечь за собой множество негативных последствий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990012-uchenye-kazhdyy-vosmoy-vid-ptits-nahoditsya-pod-ugrozoy-ischeznoveniya/