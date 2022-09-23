Чиновников в Новой Зеландии обяжут изъясняться более понятно

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Новая Зеландия стремится упростить канцелярскую речь госслужащих с помощью проекта закона "о простом языке". Согласно законопроекту, правительственные сообщения должны быть четкими, понятными и краткими. Однако оппозиция заявляет, что дополнительный мониторинг "простоты языка" добавит еще больше бюрократии, передает The Guardian.

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"Внутренние болевые точки", "умение адаптироваться к изменениям", "повышенная производительность", "определенные положения" — все эти громоздкие и расплывчатые формулировки являются главным признаком правительственных документов. Но правительство Новой Зеландии хочет избавиться от этого, приняв новый закон, требующий от чиновников использовать простой и понятный язык для общения с гражданами.

Спорный законопроект был принят во втором чтении в августе, однако ему еще предстоит пережить окончательное согласование, прежде чем он станет настоящим законом. Законопроект "о простом языке" требует, чтобы общение власти и граждан проходило на понятном языке без сложных формулировок. По мнению правительства, ясность языка — это вопрос социальной справедливости и демократического права.

По словам члена парламента Рэйчел Бояк, когда правительство общается с людьми на языке, который граждане не понимают, это может привести к тому, что они не будут пользоваться доступными им услугами, потеряют доверие к правительству и не смогут в полной мере участвовать в жизни общества. Однако представители оппозиции говорят, что новый закон будет сложно реализовать, поскольку он создаст еще больше бюрократии среди чиновников, которых нужно будет проверять на "понятность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1989087-chinovnikov-v-novoy-zelandii-obyazhut-izyasnyatsya-bolee-ponyatno/