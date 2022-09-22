Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей успешно проходит в Великобритании

Офисный работник. Иллюстративное фото: Pexels

Эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели продолжается в компаниях Великобритании. Многие представители бизнеса заявляют, что сохранят этот график даже после завершения пилотного проекта, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Более 70 фирм Великобритании принимают участие в шестимесячном эксперименте, в рамках которого сотрудники получают 100% оплату за 80% отработанного ими рабочего времени. Половина этого срока уже позади. И по итогам трех месяцев организаторы заявляют, что производительность в большинстве компаний повысилась, либо сохранилась на том же уровне.

Джо О'Коннор, исполнительный директор проекта 4 Week Global, заявил, что для многих компаний этот эксперимент стал возможностью плавно перейти на более эффективный график работы.

Из 73 компаний, участвующих в испытании, 86% опрошенных руководителей заявили, что сохранят политику четырехдневной недели после завершения пилотного проекта. Организаторы проекта 4 Day Week заявляют, что сотрудники фирм выигрывают от того, что меньше тратят на поездки на работу. Так, родитель с двумя детьми будет экономить в среднем 3 232,40 фунтов стерлингов в год или примерно 269,36 фунтов стерлингов в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1988885-eksperiment-s-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley-uspeshno-prohodit-v-velikobritanii/