Китай планирует запустить три беспилотные миссии на Луну

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Китай планирует новые лунные миссии после обнаружения нового минерала. Правительство страны планирует запустить три беспилотные миссии на Луну в течение следующих десяти лет, передает Bloomberg.

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Национальное космическое управление Китая получило разрешение на отправку трех орбитальных аппаратов на Луну в рамках лунной программы "Чанъэ", заявил Лю Цзичжун, официальный представитель Китайского центра исследования Луны. Объявление было сделано на следующий день после того, как Китай заявил, что обнаружил новый лунный минерал с помощью образцов, добытых миссией "Чанъэ-5".

Минерал был назван Changesite (Y). Государственное информационное агентство Синьхуа описывает его как нечто вроде бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Говорят, что он содержит гелий-3, изотип, который рассматривается как будущий источник энергии.

В последние годы Китай расширил свои космические амбиции, отправив зонды на Луну, построив собственную космическую станцию ​​и нацелившись на Марс. Таким образом, страна планирует составить сильную конкуренцию США в покорении космоса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987308-kitay-planiruet-zapustit-tri-bespilotnye-missii-na-lunu/