Фитнес-блогерша удивила фанатов кубиками пресса на шестом месяце беременности

Дэнни Леви. Фото: instagram.com/dannilevyfit

Главный редактор спортивного журнала Muscle and Health и фитнес-блогерша Дэнни Леви удивила своих фанатов фигурой во время беременности. Она похвасталась кубиками пресса перед третьим триместром.

Британка выкладывает фотографии и видео тренировок на своей странице в Instagram. Дэнни отмечает, что находится на 6-м месяце беременности.

На размещенных кадрах видно, что она обладает рельефными мышцами и, в частности, шестью кубиками пресса.

В своих публикациях блогерша регулярно делится программой своих тренировок, питания и спортивными успехами.

"Итак, скоро я войду в третий триместр беременности. Я планирую сфокусироваться на работе с эластичными ремнями, чтобы поддерживать наше с малышом здоровье в безопасности", – написала она под одной из своих последних публикаций.

Некоторые подписчики удивлены тем, что на 6-м месяце беременности Дэнни выполняет такие тяжелые упражнения в спортзале.

"Это машина, она не остановится ни перед чем!", "Ты выглядишь просто потрясающе, пример для многих", – поддерживают ее поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986874-fitnes-blogersha-udivila-fanatov-kubikami-pressa-na-shestom-mesyatse-beremennosti/