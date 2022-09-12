Фитнес-блогерша удивила фанатов кубиками пресса на шестом месяце беременности
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Главный редактор спортивного журнала Muscle and Health и фитнес-блогерша Дэнни Леви удивила своих фанатов фигурой во время беременности. Она похвасталась кубиками пресса перед третьим триместром.
Британка выкладывает фотографии и видео тренировок на своей странице в Instagram. Дэнни отмечает, что находится на 6-м месяце беременности.
На размещенных кадрах видно, что она обладает рельефными мышцами и, в частности, шестью кубиками пресса.
В своих публикациях блогерша регулярно делится программой своих тренировок, питания и спортивными успехами.
"Итак, скоро я войду в третий триместр беременности. Я планирую сфокусироваться на работе с эластичными ремнями, чтобы поддерживать наше с малышом здоровье в безопасности", – написала она под одной из своих последних публикаций.
Некоторые подписчики удивлены тем, что на 6-м месяце беременности Дэнни выполняет такие тяжелые упражнения в спортзале.
"Это машина, она не остановится ни перед чем!", "Ты выглядишь просто потрясающе, пример для многих", – поддерживают ее поклонники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986874-fitnes-blogersha-udivila-fanatov-kubikami-pressa-na-shestom-mesyatse-beremennosti/