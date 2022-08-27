Выигравший в лотерею 1,34 млрд долларов в США не забрал приз

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Житель США, выигравший в лотерею 1,34 млрд долларов, не забрал свой приз спустя 30 дней. По словам организаторов, у победителя есть год, чтобы забрать деньги, передает Daily Mail.

Как пишет издание, выигрышный билет был куплен на автозаправке в штате Иллинойс в прошлом месяце. Представители лотереи Mega Millions предполагают, что игрок не знает о выигрыше, поэтому призывают участников тщательно проверить свои билеты. К тому же законы штата Иллинойс не разрешают организаторам озвучить имя победителя.

После выплаты налогов сумма выигрыша составит 780,5 млн долларов.

Отмечается, что джекпот стал вторым по величине в США. Рекорд был установлен в 2018 году, когда житель штата Южная Каролина выиграл более 1,5 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1985118-vyigravshiy-v-lotereyu-134-mlrd-dollarov-v-ssha-ne-zabral-priz/