Работодатели стали чаще разрешать сотрудникам приводить собак в офис во время пандемии

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После пандемии все больше компаний по всему миру стали разрешать сотрудникам приводить в офис своих собак. Работодатели также выделяют специальную денежную премию для владельцев домашних животных. По словам многих людей, наличие этих льгот является для них определяющим в выборе места работы, передает Quartz.

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Компании стали выплачивать сотрудникам ежемесячную фиксированную сумму, которую люди могут потратить на услуги специалистов, занимающихся выгулом собак, либо по своему усмотрению. Также многие работодатели, которые стремятся вернуть сотрудников в офисы после удаленки, стали разрешать своим коллегам приводить питомца в офис.

Согласно опросу, проведенному в июне страховой компанией Nationwide, 49% респондентов поколения Z и 45% респондентов-миллениалов говорят, что наличие льгот, связанных с домашними животными, побудит их остаться на прежнем месте работы. Во всех возрастных группах этот показатель составил 32%. Сотрудники даже готовы отказаться от оплаченных обедов, отпусков и прибавок, если это означает, что они могут привести в офис своих домашних животных.

По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPC), более 23 миллионов американских семей завели домашнее животное в течение первых 14 месяцев пандемии. Криста Чедвик, вице-президент организации, назвала это "беспрецедентной статистикой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1984214-rabotodateli-stali-chasche-razreshat-sotrudnikam-privodit-sobak-v-ofis-vo-vremya-pandemii/