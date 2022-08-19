Внучка королевы Елизаветы II устроилась на работу помощником кассира

Леди Луиза Виндзор. Фото: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

18-летняя внучка британской королевы Елизаветы II до начала учебного года в университете устроилась на работу помощником кассира за минимальную плату, передает Mail Online.

Леди Луиза Виндзор - старшая дочь принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына королевы Британии. Девушка устроилась помощником кассира и зарабатывает 6,63 фунта стерлингов в час (почти 3800 тенге).

Посетители места, в котором работает монаршая особа, охарактеризовали ее как "скромную", "вежливую и внимательную к клиентам". Точное местоположение места работы Луизы не разглашается из соображений ее безопасности.

Сообщается, что внучка королевы Елизаветы II окончила школу и собирается поступить в Сент-Эндрюсский университет. Вступительные экзамены она уже сдала и до начала учебного года решила найти подработку.

Семья леди Луизы Виндзор живет в особняке стоимостью 30 млн фунтов стерлингов в Бэгшот-парке, графство Суррей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983997-vnuchka-korolevy-elizavety-ii-ustroilas-na-rabotu-pomoschnikom-kassira/