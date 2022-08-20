Правительство Японии осудили за конкурс идей по пропаганде алкоголя среди молодежи

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Правительство Японии раскритиковали за "пропаганду алкоголя среди молодежи". Главное налоговое управление страны объявило конкурс идей, направленных на увеличение продаж в просевшем рынке алкогольной продукции, передает Bloomberg.

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Национальное налоговое агентство объявило прием заявок на конкурс идей "Sake Viva!". Все идеи должны быть направлены на то, чтобы увеличить продажи алкоголя. Правительство пытается стимулировать развитие рынка спиртных напитков. Производители саке (национальный японский алкогольный напиток) и пива в настоящее время изо всех сил пытаются остановить спад продаж.

Жители Японии стали более тщательно заботиться о своем здоровье. В особенности, уровень потребления спиртных напитков сократился среди молодежи. Производители спиртного пытаются продвигать слабоалкогольную продукцию, но растущая инфляция сокращает их прибыль.

Организаторы отмечают, что идеи авторов должны быть направлены именно на молодежь. Заявки принимаются со всего мира, но на японском языке. Их прием завершится 9 ноября. Победитель будет объявлен 10 ноября в Токио. Представители общественности раскритиковали новую инициативу налоговиков и заявили, что те молодые люди, которые придерживаются трезвого образа жизни, должны не поддаваться на провокации и продолжать следовать собственным принципам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983930-pravitelstvo-yaponii-osudili-za-konkurs-idey-po-propagande-alkogolya-sredi-molodezhi/