Вопрос об изменении климата рассмотрят в Европейском суде по правам человека

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Португальская семья Агостиньо обвиняет власти Евросоюза в нарушении прав человека из-за глобального потепления. По мнению Клаудии Агостиньо, а также ее братьев, сестер и кузенов, климатическая политика руководства ЕС неадекватна и неэффективна, передает The Guardian.

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Клаудия Агостиньо рассказывает, что ходит на пляж Педрогао с детства. Тогда это был участок серебристо-белого песка между сосновым лесом и морем. Сейчас Педрогао, по словам Клаудии, напоминает кадр из постапокалиптического фильма. Экстремальная жара привела к череде лесных пожаров, которые нанесли урон этому некогда прекрасному месту.

Пять лет назад, еще, будучи 18-летней девушкой, Клаудия начала активную борьбу за сохранение родного края. Девушка пыталась добиться рассмотрения своего дела в Европейском суде по правам человека. По ее мнению, "неадекватная и неэффективная" климатическая политика руководства ЕС нарушает права жителей региона.

В этом году суд, наконец, принял к рассмотрению это дело. Первое заседание пройдет осенью 2022 года. Гаррет О’Куинн из Global Legal Action Network, организации, поддерживающей семью Агостиньо, заявил, что тот факт, что суд принял к рассмотрению это дело, подчеркивает значимость проблемы и необходимость ее экстренного решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1982903-vopros-ob-izmenenii-klimata-rassmotryat-v-evropeyskom-sude-po-pravam-cheloveka/