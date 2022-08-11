Эксперты: Четырехдневная рабочая неделя может помочь в борьбе с изменениями климата

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Эксперты в области труда говорят, что переход к четырехдневной рабочей неделе может помочь остановить глобальные изменения климата. Однако успех зависит также от того, как люди будут проводить дополнительный выходной день, передает The Washington Post.

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Джо О'Коннор, исполнительный директор некоммерческой группы 4 Day Week Global, говорит, что помимо улучшения благосостояния работников, четырехдневная рабочая неделя может повлиять на уменьшение выбросов углерода.

"Это то, что мы можем назвать "политикой тройного дивиденда". Чем-то, что может принести пользу экономике, обществу, а также окружающей среде", — сказал Джо О'Коннор.

По его словам, в распоряжении людей есть не так много мер, которые могут иметь такое эффективное воздействие на разные сферы, как решение о четырехдневной рабочей неделе. За прошедшие годы исследователи зафиксировали связь между уменьшением количества рабочих часов и более низким уровнем выбросов. Это может быть связано с тем, что люди меньше ездят на общественном транспорте и тратят меньше электроэнергии в офисе.

Однако эффективность этих мер сильно зависит от того, как люди будут распоряжаться дополнительным выходным днем. Если они будут проводить все это время за рулем, то количество выбросов не уменьшится, а увеличится. Но эксперты уверены, что большинство людей, получив дополнительный выходной, будут использовать его разумно и проводить время со своей семьей, а не за компьютером или за рулем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1982553-eksperty-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-mozhet-pomoch-v-borbe-s-izmeneniyami-klimata/