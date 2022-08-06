Подписка на вино стала популярной во время пандемии в США

Иллюстративное фото: pixabay.com

Подписка на вино стала популярным направлением для бизнеса в период пандемии в США. И если весной 2020 года этот путь казался вынужденной мерой для многих баров и винотек, то теперь продажа алкоголя по подписке является полноценной бизнес-моделью, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Во время первой вспышки COVID-19 винотеки пытались справиться с локдауном, доставляя своим постоянным клиентам ящики с авторскими винами. Тогда же получило развитие новое направление бизнеса — покупка алкоголя по подписке. Запущенный в 2020 году стартап Table 22 доставляет клиентам вина из ресторанов, баров и розничных магазинов. За последние два года стартап не просто не потерял свои позиции, но и расширился. Сейчас Table 22 имеет партнеров более чем в 60 городах по всей стране.

Модель бизнеса достаточно проста: клиент подписывается на доставку определенного количества бутылок вина. Периодичность доставки выбирается индивидуально: раз в квартал или раз в месяц. Важно то, что покупать несколько бутылок вина в рамках подписки намного выгоднее, чем покупать каждую по отдельности.

Кроме того, подписка позволяет познакомиться с разнообразными производителями и попробовать редкие сорта вин. По словам экспертов, данное направление бизнеса может получить развитие и в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981913-podpiska-na-vino-stala-populyarnoy-vo-vremya-pandemii-v-ssha/