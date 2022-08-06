Как выглядит новая "Миссис Россия", победившая в конкурсе в этом году

Нина Банная . Фото: instagram.com/bannayanina

Новой обладательницей титула "Миссис Россия", выигравшей на конкурсе красоты в этом году, стала 40-летняя многодетная мать и владелица гостиничного бизнеса Нина Банная.

Как пишет издание Spletnik, финал конкурса красоты "Миссис Россия" в этом году состоялся в начале августа в Москве.

Всего за корону победительницы поборолись 25 женщин со всей России. Самой молодой из них была 21-летняя финалистка из Ростова-на-Дону, а самая старшая — 64-летняя участница из Московской области.

Победительницей конкурса "Миссис Россия – 2022" стала 40-летняя мама троих детей Нина Банная.

О Нине Банной известно, что она замужем и владеет международным гостиничным бизнесом в Чехии.

Самая красивая замужняя женщина РФ воспитывает троих детей в возрасте 16, 15 и 11 лет. Кроме того, Банная увлекается спортом, любит путешествия, периодически участвует в эстрадных постановках и посещает светские мероприятия.

"Как же мне удалось, будучи многодетной мамой, так хорошо выглядеть? Начнем с занятий спортом. Для меня это не только про красивую фигуру. Это, в первую очередь, проявление любви к себе и своему телу. Чаще всего я бегаю, занимаюсь йогой или скандинавской ходьбой", - говорила женщина своим подписчикам в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981728-kak-vyglyadit-novaya-missis-rossiya-pobedivshaya-v-konkurse-v-etom-godu/