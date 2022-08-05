Дефицит учителей достиг кризисного уровня в США

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США столкнулись с катастрофической нехваткой учителей. Чиновники по всей стране изо всех сил пытаются обеспечить школы кадрами, чтобы в сентябре ученики не почувствовали последствий этого кризиса, передает The Washington Post.

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Этот учебный год сельские школы Техаса начнут с четырехдневной учебной недели. Власти Флориды нанимают на работу в школы пенсионеров, не имеющих опыта преподавания. Школы Аризоны привлекают студентов педагогических специальностей к практической работе. Нехватка учителей в Штатах достигла кризисного уровня. Чиновники по всей стране пытаются сделать так, чтобы к началу учебного года школы хотя бы частично были укомплектованы кадрами.

"Я никогда не видел, чтобы ситуация достигала такого кризисного уровня. Сейчас это проблема № 1 для чиновников от образования", — сказал Дэн Доменек, исполнительный директор Ассоциации школьных суперинтендантов.

Трудно назвать точную цифру, сколько именно учителей не хватает американским школам. Ни одна национальная база данных не отслеживает эту статистику. Но все штаты отчитываются о том, что сейчас они остро нуждаются в педагогических кадрах.

Эксперты говорят, что причиной такой ситуации стало сочетание нескольких факторов. Низкая заработная плата учителей, выгорание, а также отсутствие уважения со стороны учеников и родителей. Во время пандемии это привело к массовому увольнению педагогов. Специалисты утверждают, что властям предстоит предпринять ряд мер, чтобы учителя вновь захотели работать в школах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981714-defitsit-uchiteley-dostig-krizisnogo-urovnya-v-ssha/