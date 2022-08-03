Американские работодатели отправляют сотрудников в отпуска из-за переработок

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Американские компании отправляют сотрудников в обязательные отпуска. Это связано с тем, что из-за удаленного формата большинство сотрудников стали перерабатывать, а законные оплачиваемые отпуска оставались неиспользованными, передает BBC.

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Согласно данным исследования Zippia, более 50% наемных работников в США не использовали часть своего оплачиваемого отпуска в 2021 году. Это связано с тем, что во время пандемии COVID-19 люди стали больше работать. Чтобы противостоять этой пагубной тенденции, некоторые компании начали использовать политику обязательных отпусков, в соответствии с которой работники обязаны брать определенное количество дней отдыха каждый квартал или каждые полгода.

Пионерами внедрения подобной политики стали компании, в которых большинство сотрудников занимаются интеллектуальным трудом. Так, например, финансовая компания Goldman Sachs требует от сотрудников ежегодно уходить в отпуск как минимум на 15 дней. Специалисты отмечают, что американская корпоративная культура стигматизирует отпуск и пропагандирует культуру продолжительного рабочего дня. Люди стесняются попросить об отдыхе, даже если хотят сделать это, и перерабатывают, потому что так ведут себя все вокруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981324-amerikanskie-rabotodateli-otpravlyayut-sotrudnikov-v-otpuska-iz-za-pererabotok/