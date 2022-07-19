Визы для "цифровых кочевников" появились в 25 странах мира после пандемии

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Все больше стран предоставляют комфортные условия для "цифровых кочевников", которые выбирают работать в удаленном формате из любой точки мира. Согласно последним данным Института миграционной политики, многие страны делают ставку именно на эту категорию путешественников, передает BBC.

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Согласно новому отчету Института миграционной политики, более 25 стран мира в настоящее время запустили специальные визы для "цифровых кочевников". Тенденция, вызванная пандемией, началась с небольших, зависящих от туризма стран Европы и Карибского бассейна, а теперь к ней присоединились и такие крупные экономики, как ОАЭ, Бразилия и Италия. Для этих стран создание условий для "цифровых кочевников" является возможностью привлечь иностранный капитал в национальную экономику.

Требования к визам для "цифровых кочевников" варьируются от страны к стране, но обычно от иностранцев требуют подтверждения удаленной работы, туристической страховки и минимального ежемесячного заработка. Это необходимо для того, чтобы обладатели визы могли обеспечивать себя, не устраиваясь на работу в новой для себя стране.

Лука Карабетта, член итальянского парламента, говорит, что Италия в настоящее время разрабатывает свою визу для "цифровых кочевников", которая объединит лучший опыт других стран. Новая программа будет доступна для туристов уже в сентябре. Для Италии привлечение "цифровых кочевников" имеет дополнительное значение. Население этой страны самое "старое" во всей Европе. Итальянское правительство планирует "омолодить" население, создавая условия для образованных и квалифицированных молодых людей, которые могут приехать в Италию для работы в удаленном формате и остаться там на ПМЖ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1978961-vizy-dlya-tsifrovyh-kochevnikov-poyavilis-v-25-stranah-mira-posle-pandemii/