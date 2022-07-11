"Это фантастика": турист неожиданно нашел в Индии средство для похудения

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Путешественник нашел в Индии надежный способ для похудения. По его словам, он стал свидетелем преображения туристки, которая благодаря занятиям йогой за 10 дней без труда избавилась от 5 кг. Своими наблюдениями автор поделился в блоге "Яндекс.Дзена".

Путешественник отметил, что многие специально едут в Индию, чтобы постигать йогу в окружении профессионалов. Кто хотя бы раз серьезно ею занимался, тот в дальнейшем обычно полностью меняет свою жизнь. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Турист с девушкой случайно попал в гости к одному 30-летнему самоучке, который показывал чудеса пластичности.

"Но самый удивительный, на мой взгляд, момент, это когда одна женщина начала худеть на наших глазах. За 10 дней, пока мы вместе занимались, она скинула 5 килограммов! Это просто фантастика", - поделился автор блога.

Он отметил, что на занятия они приходили 2 раза в день - на рассвете и закате.

"Очень атмосферно, но, главное, продуктивно. Женщина очень счастлива, потому что долгое время не могла решить проблему с лишним весом", - сообщил турист.

Также он добавил, что йога - это целый комплекс упражнений. Плюсов от нее очень много. Она положительно влияет не только на все тело, но и на психологическое состояние.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1977409-eto-fantastika-turist-neozhidanno-nashel-v-indii-sredstvo-dlya-pohudeniya/