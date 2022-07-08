Самое масштабное в мире уничтожение диких хищников произойдет в Новой Зеландии

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Новая Зеландия приступит к реализации самой масштабной в мире программы по уничтожению диких хищников. Программа стоимостью 2,8 млн долларов призвана в течение следующих четырех лет уничтожить на острове Стьюарт популяции опоссумов, крыс, диких кошек и ежей, передает The Guardian.

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Исследовательский институт Manaaki Whenua-Landcare Research подписал соглашение с природоохранной группой Predator Free Rakiura на сумму 2,8 млн долларов. Предполагается, что в течение следующих четырех лет на острове Стьюарт должны будут быть полностью уничтожены популяции опоссумов, крыс, диких кошек и ежей. Проект также будет включать в себя исследования, которые помогут понять, как размножаются вредители и как с ними лучше бороться.

Остров Стьюарт (или Ракиура на языке маори) занимает площадь величиной в 180 тысяч га. На острове постоянно проживают 400 человек, а ежегодно посещают его 45 тысяч туристов. Стьюарт богат национальными парками, уникальными экосистемами и нетронутыми пресноводными системами. Но появление вредителей повлияло на флору и фауну острова. В частности, оно негативно сказалось на популяции киви и какапо (единственного в мире нелетающего попугая).

Подобные проекты по освобождению от хищников являются обычной практикой для островных территорий. Так, на острове Южная Георгия в южной части Атлантического океана (принадлежит Великобритании) также была проведена подобная операция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1977324-samoe-masshtabnoe-v-mire-unichtozhenie-dikih-hischnikov-proizoydet-v-novoy-zelandii/