Ходить по улицам в купальнике или с голым торсом запретили в курортном городе Италии

Сорренто, Италия. Фото: Pexels

Мэр курортного города Сорренто в Италии запретил ходить в публичных местах в купальнике или с голым торсом, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Il Giornale d'Italia.

Сорренто расположен в южном регионе Кампанья в Италии.

Согласно указу мэра Массимо Копполы, появление в купальнике или с голым торсом является злоупотреблением, которое противоречит нормам приличия. Это портит имидж курортного города и создает дискомфорт туристам и местным жителям.

"Мы обнаружили, что постоянство таких ситуаций не только создает дискомфорт местному населению и туристам, но и служит объективным показателем негативного восприятия уровня качества жизни в нашем муниципалитете, что имеет соответствующие последствия для имиджа и привлекательности города среди туристов", - сказал Коппола.

Следить за тем, чтобы в Сорренто следовали указу, будет полиция. Людям, которые нарушат данное правило, грозит штраф в размере от 25 до 500 евро (от 11,8 тыс. до 238 тыс. тенге по текущему курсу).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1977321-hodit-po-ulitsam-v-kupalnike-ili-s-golym-torsom-zapretili-v-kurortnom-gorode-italii/