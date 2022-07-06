Блогерша показала округлый живот и растяжки, чем восхитила фанатов

Роузи Брин. Фото: instagram.com/rosiebreenx

Британская блогерша Роузи Брин отказалась ретушировать растяжки на фото и продемонстрировала подписчикам округлый живот и растяжки. Таким образом активистка решила поддержать других женщин.

В своей публикации в Instagram Роузи рассказала о растяжках на теле.

"Мои растяжки не от ребенка, а от моей жизни", - написала девушка под публикацией.

Далее она отметила, что многие ошибочно считают растяжки следствием родов. Тем не менее данные особенности появляются на коже и в результате резкого похудения или набора веса.

"Растяжки женщины рассказывают историю ее силы. Независимо от того, набрала ли она вес или потеряла его, они представляют собой красивую битву, которую она вела, и путешествие, которое она прошла, чтобы достичь своей цели. Растяжки показывают силу женщины", - написала блогерша.

На размещенных кадрах модель позирует в голубом спортивном костюме, состоящем из топа и легинсов. На одном из снимков девушка отказалась от ретуши, фильтров и выигрышных поз, чтобы продемонстрировать округлый живот, бока, а также несовершенства кожи.

Многие подписчики оценили смелость Роузи, а также согласились с ее точкой зрения. Некоторые девушки поблагодарили блогершу за то, что она помогает им не стесняться своего тела.

"Я согласен с тобой", "Это правда", "Спасибо, Роузи за то, что помогла мне чувствовать себя комфортно с моей проблемной кожей", "Это те слова, которые мне были нужны сегодня", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1977003-blogersha-pokazala-okruglyy-zhivot-i-rastyazhki-chem-voshitila-fanatov/