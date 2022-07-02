Почему компаниям стоит отказаться от увольнений через Zoom, рассказали эксперты

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Увольнение по групповому видеозвонку становится нормой в условиях удаленной работы, говорят специалисты в области труда. При этом для многих людей это может стать гораздо более сильным психологическим ударом, чем, если бы об увольнении сообщили в личном разговоре в кабинете начальника, передает BBC.

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В последние месяцы в СМИ появлялось несколько сообщений о том, как крупные компании увольняли сотрудников, сообщив им об этом во время Zoom-звонка. В декабре 2021 года американская ипотечная компания Better.com уволила 900 сотрудников во время такой встречи.

"Если вы участвуете в этой встрече, значит, вы входите в группу людей, которых мы увольняем. Вы больше не работает здесь. Приказ вступает в силу немедленно", — заявил своим коллегам генеральный директор компании Вишал Гарг.

Шесть месяцев спустя американская компания по продаже подержанных автомобилей Carvana аналогичным образом уволила 2500 сотрудников. В мае гендиректор шведской финтех-компании Klarna объявил о сокращении 700 сотрудников в общем электронном письме. В течение 48 часов каждый работник компании ждал подтверждения, входит ли он в число этих 700 человек.

У компаний могут быть веские причины для сокращения сотрудников (пандемия, нарушенные цепочки поставок, инфляция). Однако способы, которые многие из них выбирают для того, чтобы сообщить людям об увольнении, вызывают массовые недовольства. По словам Хейден Вудли, доцента кафедры организационного поведения бизнес-школы Западного университета Канады, массовые увольнения в групповом звонке или в e-mail-рассылке представляют собой комбинацию двух пагубных практик: увольнение сразу целой группы людей и отсутствие индивидуального подхода.

По словам специалиста, люди и так чувствуют себя подавлено из-за потери работы и тот факт, что их уволили как незначительную часть единого механизма, еще сильнее влияет на их состояние. Эксперты говорят, что такие увольнения могут стать пагубной нормой, поэтому компаниям стоит пересмотреть свой подход к корпоративному этикету и принять для себя новые нормы, актуальные нынешнему дню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1976565-pochemu-kompaniyam-stoit-otkazatsya-ot-uvolneniy-cherez-zoom-rasskazali-eksperty/