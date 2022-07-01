H&M упрекнули в недостоверности данных об экологичности одежды

Иллюстративное фото: Kang Ping/China News Service via Getty Images

Журналисты заявили, что гигант "быстрой моды" H&M предоставляет клиентам недостоверные данные об экологичности своей одежды. Расследование Quartz показало, что описания предметов одежды на сайте компании часто вводили потребителей в заблуждение, а иногда содержали полностью недостоверную информацию.

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На сайте H&M утверждается, что некоторые предметы одежды, которые производит компания, соответствуют принципам устойчивого развития. Об этом повествуют карточки описания товаров. Однако, по словам журналистов Quartz, они обнаружили факты вопиющего несоответствия предоставляемых данных действительности. Эти выводы согласуются с растущим скептицизмом со стороны регулирующих органов, которые сомневаются в способности модных брендов самостоятельно контролировать экологичность своего производства.

H&M является второй в мире компанией по объемам производства одежды. В год бренд выпускает три миллиарда предметов одежды, большая часть из которых не распродается и попадает на свалку. Компания попыталась избавиться от ярлыка "загрязнителя окружающей среды" и начала выпускать одежду с пометкой "сознательный выбор", утверждая, что вещи произведены в соответствии с принципами устойчивого развития.

После того, как журналисты Quartz обнародовали результаты своего расследования, бренд удалил со своего сайта тексты с описанием одежды. Вскоре после этого торговая группа, созданная H&M и другими крупными компаниями по производству одежды, заявила, что пересмотрит методологию оценки экологичности одежды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1976365-hm-upreknuli-v-nedostovernosti-dannyh-ob-ekologichnosti-odezhdy/