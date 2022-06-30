В новозеландских самолетах появятся лежачие места для пассажиров

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В самолетах новозеландской авиакомпании Air New Zealand появятся лежачие места, которыми за дополнительную плату смогут воспользоваться абсолютно все пассажиры. Такая услуга будет предоставляться только во время сверхдальних перелетов, передает Bloomberg.

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Air New Zealand разрабатывала концепцию SkyNest в течение последних пяти лет. 28 июня было объявлено, что новая система будет запущена в 2024 году. Лежачие места будут расположены между бизнес-классом и эконом-классом. Для удобства пассажиров места будут оснащены ортопедическими матрасами, подушками с функцией охлаждения и постельными принадлежностями. Услуга SkyNest не будет включена в стоимость билета, но будет доступна каждому пассажиру за отдельную плату.

Каждый самолет будет оснащен шестью лежачими местами, которые будут организованы по принципу двухъярусной кровати. Бронировать лежачее место можно будет как минимум на четыре часа. По словам представителей компании, такое условие связано с тем, что они хотят предоставить клиентам полноценный отдых. Именно за четыре часа организм человека проходит два цикла сна, которые можно считать за полноценный сон.

В компании отмечают, что стоимость услуги будет одинакова для пассажиров из бизнес-класса и эконом-класса, но воспользоваться SkyNest можно будет только во время сверхдальних перелетов. Например, из Чикаго или Нью-Йорка в Окленд (15 часов и 17,5 часов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1976172-v-novozelandskih-samoletah-poyavyatsya-lezhachie-mesta-dlya-passazhirov/