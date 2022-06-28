Редкого 50-летнего слона с "супербивнями" круглосуточно охраняют в Кении от браконьеров

50-летний слон Крейг. Кадр из видео: YouTube/Rob The Ranger Wildlife Videos

Обладатель редких "супербивней", 50-летний африканский саванский слон по кличке Крейг круглосуточно охраняется в национальном парке Амбосели в Кении, передает The Sun.

Слон Крейг - один из последних оставшихся в мире 20 обладателей "супербивней". Каждая из его бивней весит примерно 45 кг.

Слону исполнилось 50 лет. Его круглосуточно охраняют воины африканского полукочевого племени масаи в Кении.

Племя масаи - одно из самых известных в Восточной Африке. Живут эти люди, в основном, на юге Кении и на севере Танзании.

Большой угрозой для слона Крейга являются браконьеры, так как за его массивные бивни можно выручить большие деньги, продав на черном рынке.

Несколько лет назад скончался один из сородичей Крейга - слон с "супербивнями" Тим. Его останки были сохранены в надежном месте от браконьеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975987-redkogo-50-letnego-slona-s-superbivnyami-kruglosutochno-ohranyayut-v-kenii-ot-brakonerov/