Жители "мусорного" острова в Японии за 30 лет смогли очистить его от загрязнений

Иллюстративное фото: pixabay.com

Японский остров Тэсима избавился от звания одного из самых загрязненных участков мира. Это произошло благодаря местным жителям, которые сделали все для того, чтобы восстановить экологию родного края, передает The Guardian.

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Тору Исии, один из активистов движения за очистку острова, помнит, как разорванные автомобильные шины, части аккумуляторов, и другой мусор загрязнили ландшафт Тэсимы. Теперь все эти вещи являются лишь экспонатами музея, и напоминают о том, до чего может дойти разрушение окружающей среды и как обычные люди могут противостоять этому. В начале 80-х годов почти миллион тонн промышленных отходов был незаконно сброшен в Тэсиме. Поэтому местность приобрела прозвище "мусорный остров". Из-за едкого дыма от сжигания отходов у многих развилась астма. Жители вынуждены были постоянно ходить в противогазах.

Спустя 30 лет после того, как местные жители начали кампанию по борьбе с фирмой, ответственной за загрязнение острова, и ее покровителями среди чиновников, многомиллиардная операция по восстановлению острова близится к завершению.

Сегодня Тэсима производит клубнику и оливковое масло. Остров известен своим художественным музеем, велосипедными дорогами и активным участием в фестивале искусств Setouchi Triennale. Тору Исии рассказывает, что жители острова сами вложились в кампанию по его очистке, поэтому они могли на равных обсуждать возможности его восстановления с властями и диктовать свои условия.

В течение двух десятилетий 913 млн тонн мусора были вывезены и отправлены на близлежащий остров Наошима для обработки и сжигания. Сейчас население Тэсимы насчитывает всего 760 человек, половина из которых старше 65 лет. Для большинства из них восстановление острова стало делом жизни. Аяко Секине из Greenpeace Japan говорит, что инцидент в Тэсиме привел к трансформации управления отходами в Японии. Были внесены изменения в закон об утилизации отходов, ужесточены правила в отношении объектов утилизации и увеличены штрафы за незаконный сброс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975822-zhiteli-musornogo-ostrova-v-yaponii-za-30-let-smogli-ochistit-ego-ot-zagryazneniy/