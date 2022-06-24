Карту памяти с данными всех 460 тыс. жителей потеряли в японском городе

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Власти города Амагасаки префектуры Хего в Японии нашли карту памяти, где хранились персональные данные всех 460 тыс. жителей, передает РИА Новости.

На карте содержалась информация о каждом из жителей города. В частности, это фамилии и имена, даты рождения, адреса проживания, информация об уплате городского налога и информация о получаемых пособиях.

Сообщается, что один из работников компании, которая занимается выплатами пострадавшим из-за коронавирусных ограничений гражданам, вынес карту памяти из офиса без разрешения. Однако сумку, в которой лежала карта памяти, он потерял в ресторане, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

24 июня сумка с картой памяти была обнаружена. Дополнительные детали произошедшего пока не сообщаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975568-kartu-pamyati-s-dannymi-vseh-460-tys-zhiteley-poteryali-v-yaponskom-gorode/