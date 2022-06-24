Доклад: Некоторые виды лягушек могут исчезнуть из-за любви жителей стран ЕС к их поеданию

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Импорт лягушачьих лапок в страны Евросоюза поставил под угрозу существование некоторых видов этих амфибий и увеличил риск экологической катастрофы, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Pro Wildlife.

Как гласят данные Евростата, то есть статистической службы ЕС, с 2010 по 2019 год примерно 40 тыс. тонн лягушачьих лапок было импортировано в страны Евросоюза.

Из них 74 процента были импортированы из Индонезии, четыре процента - из Турции, меньше одного процента - из Албании. Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция и Италия являются главными импортерами данного товара. Также внушительный объем поставок приходится на США.

Но если в Штаты лягушачьи лапки поставляются из специальных ферм, то страны ЕС импортируют лягушек, которые были выловлены в дикой природе. Из-за этого популяция гигантской яванской лягушки в Индонезии оказалась под угрозой.

Еще один вид этих амфибий оказался под угрозой исчезновения в Турции. Такая же ситуация с албанской водной лягушкой в Албании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975543-doklad-nekotorye-vidy-lyagushek-mogut-ischeznut-iz-za-lyubvi-zhiteley-stran-es-k-ih-poedaniyu/