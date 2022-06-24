США упрекнули в недостаточной поддержке молодых родителей

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США упрекнули в том, что государство не оказывает должной поддержки молодым родителям. По мнению журналистов, чиновники придерживаются ложного убеждения о том, что государственная помощь отбивает у родителей желание брать ответственность за своих детей, передает The Atlantic.

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Журналистка Кендра Херли считает, что молодые родители в США испытывают больше трудностей, чем люди той же социальной группы в других странах. США — единственная страна с развитой экономикой, в которой родителям не предоставляется оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. По подсчетам Кендры Херли, в то время как другие развитые страны выделяют по 14 тысяч долларов в год на одного ребенка, в Штатах эта сумма составляет 500 долларов. По мнению журналистки, в основе государственной политики лежит ложное убеждение, что помощь родителям противоречит идее о том, что они должны нести ответственность за своих детей.

"Как только вы начнете обращать на это внимание, вы поймете, что этим убеждением пронизана вся американская жизнь. Например, в Нью-Йорке в автобус можно вкатить коляску только в сложенном виде. Сенаторы публично утверждают, что забота о чужих детях не является обязанностью общества. И таких примеров масса", — говорит журналистка.

Кендра утверждает, что базовая поддержка в виде удобной инфраструктуры для детских колясок, наличие отдельного помещения на рабочем месте, где молодая мать сможет сцедить грудное молоко, не являются признаком того, что родители перекладывают ответственность за детей на государство. По мнению журналистки, оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, субсидируемый уход за детьми и пособия для родителей — это не признак несамостоятельности родителей, а нормальные условия для ухода за детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975379-ssha-upreknuli-v-nedostatochnoy-podderzhke-molodyh-roditeley/