"Слишком толстая для работы мечты": девушка с лишним весом стала моделью у Кардашьян

Шэрон Клоусон. Фото: instagram.com/sharontheclaw

Шэрон Клоусон из Калифорнии с детства мечтала быть моделью, однако никто не верил в нее из-за лишнего веса. Тем не менее мечта американки осуществилась, теперь она снимается в рекламе популярных брендов.

Шэрон призналась корреспондентам The Sun, что даже родные никогда не верили в то, что ей удастся осуществить мечту - стать моделью. Как вспоминает девушка, окружающие говорили, что она "слишком толстая для работы мечты".

"Я начала верить им. Когда я росла, в медиапространстве не показывали людей с моими размерами и цветом кожи", - вспоминает Шэрон.

В какой-то момент она отказалась от мечты и решила связать свою жизнь с медициной. Она ушла учиться в колледж на медсестру, подрабатывая официанткой в одном из ресторанов.

Но в 2019 году Шэрон бросила все, надеясь все-таки стать моделью. Уже через год девушка подписала контракт с нью-йоркским агентством BTWN.

После Шэрон стала сниматься в рекламе косметики и белья, ей даже удалось сотрудничать с компанией Хлои Кардашьян.

Модель считает, что индустрия нуждается в таких людях как она, так как они вносят разнообразие. Шэрон надеется, что ее история вдохновит других людей, которые готовы отказаться от своей мечты из-за проблем с внешностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975036-slishkom-tolstaya-dlya-raboty-mechty-devushka-s-lishnim-vesom-stala-modelyu-u-kardashyan/