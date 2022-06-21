Самую большую в мире пресноводную рыбу обнаружили в Камбодже

Гигантский пресноводный скат. Кадр из видео: YouTube/Wonders of Mekong

В реке Меконг в Камбодже был пойман 300-килограммовый скат. По словам ученых, это самая большая когда-либо зарегистрированная пресноводная рыба, передает Би-би-си.

При этом официального учета или базы данных о таких рыбах нет.

Предыдущим рекордсменом был гигантский меконгский сом весом в 293 кг. Он был пойман в 2005 году в Таиланде.

"Новым рекордсменом" оказался гигантский пресноводный скат. Он был пойман одним из местных рыбаков 13 июня. Его габариты - 3,98 м в длину и 2,2 м в ширину.

После того, как прибывшие на место ученые проекта "Чудеса Меконга" его измерили, скат был выпущен обратно в воду.

"Чудеса Меконга" - проект Агентства США по международному развитию (USAID).

Гигантский пресноводный скат является вымирающим видом. Река Меконг, как отмечают ученые, богата биоразнообразием. Но в последнее время ситуация ухудшается из-за загрязнения и чрезмерного вылова рыбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974980-samuyu-bolshuyu-v-mire-presnovodnuyu-rybu-obnaruzhili-v-kambodzhe/