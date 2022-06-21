Требования к пигментам для тату ужесточают в Евросоюзе

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Тату-мастера из стран Евросоюза шокированы новыми требованиями властей к определенным пигментам. По словам мастеров, запреты со стороны властей могут негативно сказаться на отрасли и задушить развитие тату как искусства, передает The New York Times.

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Новые правила в отношении пигментов для тату и перманентного макияжа вступили в силу в Евросоюзе с января 2022 года. Согласно правилам, пигменты не должны содержать некоторые из веществ, которые могут нанести вред здоровью человека. Из-за этого требования производителям пришлось менять целые линейки продукции, чтобы их товар мог законно продаваться на территории Евросоюза.

Однако с 2023 года правила ужесточатся еще сильнее. Под запрет попадут зеленые и красные пигменты. Из-за этого тату-мастера уже сейчас находятся в панике, поскольку эти пигменты нельзя получить путем смешивания других цветов. По мнению мастеров, новые требования душат тату как искусство.

Ужесточение правил в Европе может повлиять на запуск аналогичных процессов в США. В ноябре 2021 года представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Линда Кац выступила с докладом на Конференции о безопасности тату, которая проходила в Берлине. Госпожу Кац спросили, собираются ли Штаты приводить свои требования к пигментам в соответствие с европейскими. Она ответила, что в настоящее время ведется работа в этом направлении.

Современные чернила для татуировок представляют собой сложные смеси. Они включают в себя нерастворимые пигменты, связующие вещества, воду, а также глицерин, спирт, консерванты и другие добавки. Ранее на протяжении многих лет чернила также включали в себя тяжелые металлы, барий и медь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974840-trebovaniya-k-pigmentam-dlya-tatu-uzhestochayut-v-evrosoyuze/