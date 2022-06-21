Взрослые американцы стали увлекаться детскими игрушками во время пандемии

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Продажи самокатов, кукол, скейтбордов, настольных игр и конструкторов выросли на 37% в США за последние два года. Главными потребителями этих товаров стали отнюдь не дети, нуждающиеся в развлечении во время локдаунов, а взрослые, которые используют игрушки для того, чтобы порадовать себя, передает Bloomberg.

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33-летняя Хлоя Дайкстра работает сценаристом и продюсером в одной из студий Лос-Анджелеса. Во время пандемии она открыла для себя любовь к самокатам и конструкторам Lego. Так, с начала 2020 года Хлоя приобрела семь самокатов фирмы Razon. Кроме того, во время жесткого локдауна Хлоя развлекала себя сборкой конструкторов Lego. По словам девушки, иногда забота о себе выглядит как возвращение в детство.

По данным NPD Group, Хлоя и другие взрослые любители игрушек (которых производители называют "детками") помогли индустрии увеличить продажи в США на 37% за последние два года. Поначалу компании думали, что всплеск продаж связан с тем, что родители вынуждены развлекать детей во время локдаунов. Однако опрос, проведенный Ассоциацией игрушек США, показал, что 58% взрослых респондентов покупают эти товары для себя.

Руководитель отдела маркетинга из Ассоциации игрушек Эдриэнн Аппелл говорит, что взрослые используют игрушки для побега от реальности. При этом сегмент сформировался настолько, что компании готовы производить отдельные линейки, ориентированные именно на взрослых потребителей. В феврале Lego выпустила "Ботаническую коллекцию", которая позволяет собрать букет цветов из конструктора. Ассоциация игрушек назвала этот конструктор "игрушкой года для взрослых".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974836-vzroslye-amerikantsy-stali-uvlekatsya-detskimi-igrushkami-vo-vremya-pandemii/