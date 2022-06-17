HBO снимет сиквел сериала "Игра престолов" про Джона Сноу

Джон Сноу. Кадр из сериала "Игра престолов": kinopoisk.ru

Американская телевизионная сеть HBO приступила к работе над сиквелом сериала "Игра престолов". В центре сюжета будет история Джона Сноу, передает The Hollywood Reporter.

События в сиквеле будут происходить после финала "Игры престолов". Главную роль вновь сыграет Кит Харингтон.

В последнем сезоне Джон Сноу узнает, что его настоящее имя – Эйгон Таргариен, и он может претендовать на Железный трон. В заключительных эпизодах он, изгнанный из Вестероса, отправляется к северу от Стены с одичалыми, чтобы начать новую жизнь.

Отмечается, что HBO в данный момент разрабатывает семь сиквелов "Игры престолов" в дополнение к грядущей серии приквелов "Дом дракона", которая будет доступна для просмотра уже 21 августа.

Ранее стало известно, что HBO Max снимет мультсериал по мотивам "Игры престолов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974600-hbo-snimet-sikvel-seriala-igra-prestolov-pro-dzhona-snou/