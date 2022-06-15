Почему зумеры так требовательны к работодателям, рассказали эксперты

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Зумеры считаются самыми требовательными работниками. Они хотят соблюдать баланс между работой и личной жизнью, иметь справедливую оплату труда и комфортные условия. Также они легко уходят из хорошей компании, если что-то не соответствует их ожиданиям. Специалисты говорят, что благодаря зумерам рынок труда может полностью измениться, передает BBC.

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Люди, родившиеся после 1997 года, диктуют рынку труда свои условия. Наблюдая за тем, как их родители провели молодость в постоянном выгорании, не имея при этом никакой финансовой защищенности, молодые люди крайне уверенно ведут себя с работодателями. Из-за того, что представители поколения Z требуют так много и готовы уйти в любой момент, многие работодатели называют их "антикапиталистами". Однако это не совсем так.

Специалисты утверждают, что представители этого поколения реагируют на вызовы своего времени и делают выводы, исходя из опыта родителей. По данным исследовательского центра Pew Research Center, половина американских представителей поколения Z были свидетелями того, как их родители потеряли работу.

"Зацикленность зумеров на справедливой оплате труда имеет свои причины. Если раньше в начале карьеры молодые специалисты могли рассчитывать на невысокую зарплату, зная, что со временем она вырастет, то сейчас их дети живут в условиях постоянной инфляции. Рост инфляции опережает рост заработной платы. Потому им необходимо постоянно отслеживать экономическую ситуацию и отстаивать свои права", — говорит генеральный директор CareerBuilder Сьюзан Артур.

Специалисты говорят, что именно у молодых людей поколения Z есть потенциал изменить что-то в современной рабочей культуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974014-pochemu-zumery-tak-trebovatelny-k-rabotodatelyam-rasskazali-eksperty/