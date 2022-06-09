Психологи: Встречи выпускников могут вызвать тревожность

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Американцы массово планируют встречи выпускников школ и колледжей. По словам представителей компаний, занимающихся организацией подобных мероприятий, в этом году в США пройдет на 25% больше встреч выпускников, чем в любой другой год до пандемии. Психологи считают, что эта тенденция влияет на то, что люди становятся тревожнее, передает The Wall Street Journal.

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Сезон встреч выпускников начинается поздней весной и продолжается до конца лета. По словам Фрэна Маклина, основателя и владельца компании Five Star Reunions из Мэриленда, занимающейся организацией подобных встреч, в этом году в США пройдет на 25% больше встреч выпускников, чем в любой другой год до пандемии.

Синди Клэмп, управляющая компанией Varsity Reunions из Сент-Луиса, рассказывает, что в этом году ей предстоит организовать 65 встреч выпускников. В 2021 году Синди организовала всего семь встреч, в 2020 году — одну. Эта тенденция связана с тем, что многие люди отложили свои встречи выпускников, которые должны были пройти в 2020 и 2021 годах. Кроме того, после длительного периода изоляции люди стремятся к социальной активности.

Однако, по словам психологов, именно такой вид встреч может привести людей к повышенной тревожности.

"Когда мы взаимодействуем с людьми из прошлого, мы не просто встречаемся с этим человеком, мы также встречаемся с прошлой версией себя. На встрече выпускников люди воспринимают вас таким, каким вы были, например, в старшей школе. Вы сами невольно настраиваетесь на эту волну. Поэтому к вам могут вернуться ваши прежние страхи. Например, страх быть отвергнутым", — говорит психолог-консультант Мариса Франко.

Джессика Айерс, социальный психолог из Университета Бойсе в Айдахо, говорит, что страх быть отвергнутым задействует те же механизмы, которые запускаются в момент, когда жизни угрожает опасность. Это огромный стресс для организма.

Психологи советуют подумать о том, что большинство ваших одноклассников чувствуют то же самое. Возможно, стоит обсудить свои чувства вслух. Специалисты говорят, что главным правилом подобных встреч является принцип "идти только в случае, если вы хотите этого". Если мысль о встрече со школьными друзьями вызывает отторжение, то лучше пропустить это событие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1973152-psihologi-vstrechi-vypusknikov-mogut-vyzvat-trevozhnost/