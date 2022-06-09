Итальянские работодатели придумали способ сделать офис привлекательным местом

Иллюстративное фото: pixabay.com

Итальянские работодатели возвращают людей в офис, превращая рабочее пространство в место, доступное для посещения всем горожанам. Технологическая компания Reti из Милана создала из офиса пространство для всех жителей и гостей города, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Офис Reti находится в огромном здании, которое раньше занимала фабрика по производству хлопчатобумажных изделий. Генеральный директор компании Бруно Панегини сделал все, чтобы пространство выглядело привлекательным для сотрудников и посетителей. Интерьер в светлых оттенках, обилие растений, дорогие картины на стенах, красивая мебель.

"Речь идет не только о комфорте, но и о чувстве общности", — говорит директор компании.

Reti проводит открытые мероприятия, посвященные книгам, еде и искусству, посетить которые может любой желающий. В 2021 году на территории предприятия прошло 14 таких встреч. В настоящее время разрабатывается концепция ресторана и кулинарной школы, работающей при нем.

В компании уже действует учебный центр, в котором люди могут получить востребованные навыки. В 2021 году компания наняла 71 нового сотрудника, 20 из которых прошли двухлетнее обучение в учебном центре при Reti. По словам Бруно Панегини, современные компании должны делать офис привлекательным местом, превращая его не просто в рабочее пространство, но и в целую экосистему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1973150-italyanskie-rabotodateli-pridumali-sposob-sdelat-ofis-privlekatelnym-mestom/