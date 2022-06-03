Американцы выходят в прямые эфиры, чтобы справиться с домашними обязанностями

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Если вы ищете способ сохранить мотивацию, работая из дома, вы можете воспользоваться инструментом «раздвоение». По словам приверженцев этого метода, подобный подход помогает чувствовать себя частью общности и сосредоточиться на выполнении какого-то дела, передает The Washington Post.

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30-летняя Линдси Би из США узнала о своем синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) только во взрослом возрасте. До этого она просто считала, что ей не хватает усидчивости и настойчивости для того, чтобы сосредоточиться на рутинных делах. Когда девушка узнала о диагнозе, она решила, что соцсети могут помочь ей справиться с выполнением обязательных, но сложных для нее дел. Линдси стала выходить в прямые эфиры в TikTok во время уборки, развешивания белья после стирки и выполнения других домашних дел. По ее словам, когда она знала, что ее действия дублируются на экране смартфона, ей было легко справляться с ними. Сообщество людей с СДВГ, в котором состоит Линдси, назвало эту технику "раздвоением".

"Эта идея не нова. Многие отправляются в кафе, чтобы быть среди других людей и прочувствовать атмосферу присутствия. Многим из нас намного легче заниматься в тренажерном зале, а не бегать в парке именно из-за соответствующей атмосферы. Офисы — это тоже метод "раздвоения". Люди собираются вместе, чтобы "повторять" друг за другом и сохранять продуктивность. В домашних делах мы можем сделать это благодаря прямым эфирам в соцсетях", — говорит Линдси. На сегодняшний день Линди имеет 114 тысяч подписчиков в TikTok. Она также проводит совместные онлайн-сеансы уборки в Discord для тех, кому нужна компания, чтобы сосредоточиться на домашних делах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1972222-amerikantsy-vyhodyat-v-pryamye-efiry-chtoby-spravitsya-s-domashnimi-obyazannostyami/