Эксперты: Женщины в Италии редко становятся директорами компаний

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Итальянские компании неохотно нанимают женщин на руководящие должности. Несмотря на то, что женщины повсеместно присутствуют в советах директоров, они очень редко становятся генеральными директорами. Такие данные приводит статистика, передает Bloomberg.

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Согласно данным отчета рыночного регулятора Consob, женщины в Италии по-прежнему очень редко становятся генеральными и исполнительными директорами крупных компаний. Согласно данным отчета, в 2021 году в Италии насчитывалось всего 2,4% компаний, которыми управляли женщины.

Конечно, за последнее десятилетие наметился прогресс. Этот же показатель в 2011 году составлял всего 0,5%. Однако, по мнению экспертов, этого все равно недостаточно. Женщины должны не просто участвовать в заседаниях, но и руководить компаниями.

С 2012 года в Италии действует Закон о гендерных квотах, регламентирующий обязательное присутствие женщин в составе совета директоров крупных компаний. В настоящее время женщины составляют 41% всех членов советов директоров. Для сравнения: в 2011 году этот показатель составлял 7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971795-eksperty-zhenschiny-v-italii-redko-stanovyatsya-direktorami-kompaniy/