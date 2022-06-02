Мнения фанатов разделились из-за откровенных фото младшей сестры Кейт Мосс

Лотти Мосс. Фото: instagram.com/lottiemossxo

Младшая сестра известной британской модели Кейт Мосс Лотти опубликовала в соцсетях откровенные кадры, которые стали предметом споров среди пользователей. Часть осудила ее, тогда как другие не нашли в фотографиях ничего предосудительного.

Новые снимки 24-летняя Лотти опубликовала на своей официальной странице в Instagram. На фото модель позирует в мини-юбке и черном худи, на ноги для снимков она решила надеть меховые унты.

В кадре младшая сестра Кейт Мосс демонстрирует свои оголенные бедра. Образ дополняет макияж и прозрачный блеск для губ. Волосы Лотти уложены в локоны.

"Извините за второе фото, в меня вселился дьявол", - указала девушка в описании к посту.

Пользователи неоднозначно отнеслись к откровенным фотографиям модели. Комментаторы разделились на два лагеря: сторонников, поддерживающих смелость и сексуальность девушки, и противников, осуждающих ее излишнюю откровенность.

"Красивая плохая девочка"; "Я люблю тебя"; "Потрясающе"; "Хотел бы я оказаться там", - написали положительно настроенные подписчики.

"Очень низкая самооценка"; "Милая девушка, которая рушит свою потенциальную карьеру, делая абсолютно безвкусные снимки", "Она съедает себя заживо из-за успеха своей сестры", - написали критики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971660-mneniya-fanatov-razdelilis-iz-za-otkrovennyh-foto-mladshey-sestry-keyt-moss/