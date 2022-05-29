Билл Гейтс предупредил о следующей пандемии

Билл Гейтс. Фото: Thierry Monasse/Contributor/Getty Images

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался о вероятности следующей пандемии. Он также предложил создать "глобальную группу реагирования" на случай распространения новых эпидемий.

Билл Гейтс сообщил, что, по его мнению, с вероятностью в 50 процентов через 20 лет в мире может начаться новая пандемия, передает Lenta.ru со ссылкой на интервью бизнесмена испанской газете El Diario.

Для борьбы с распространением заболеваний Гейтс предлагает создать "глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях". По задумке предпринимателя, ее можно было бы "вызывать так же, как и пожарных".

При этом он заявил, что не считает распространяющееся сейчас заболевание оспы обезьян слишком серьезным.

"То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия", – высказался основатель Microsoft.

В мае вышла книга Гейтса "Как предотвратить следующую пандемию". В ней предприниматель предположил, что пандемия коронавируса может стать последней для человечества, и описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971505-bill-geyts-predupredil-o-sleduyuschey-pandemii/