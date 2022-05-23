Без переносок и с комфортом: спецвагоны для домашних животных протестировали в Японии
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Впервые в Японии 21 собаке вместе с хозяевами в рамках теста разрешили прокатиться на скоростном поезде от Токио до курортного города Каруидзава, передает Би-би-си.
Собакам в Японии разрешено путешествовать только в специальных переносках, что иногда причиняет неудобства их хозяевам.
Но теперь японская железная дорога решила протестировать вагоны для питомцев. Там четвероногим не придется томиться долгое время в переносках, и они смогут свободно сидеть рядом со своими хозяевами.
21 мая десятки питомцев совершили часовое путешествие на скоростном поезде Синкансен от Токио до круизного города Каруидзава. Люди вместе с животными сидели на обернутых сиденьях.
В Японии очень много любителей домашних животных. Практически на каждой улице можно встретить кафе для питомцев или специальные магазины для них.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970575-bez-perenosok-i-s-komfortom-spetsvagony-dlya-domashnih-zhivotnyh-protestirovali-v-yaponii/